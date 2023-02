Star Wars Jedi: Survivor è stato rinviato ad aprile

Electronic Arts ha annunciato che Star Wars Jedi: Survivor è stato rinviato di poco più di un mese, tant’è che la nuova data di uscita è prevista per il 28 aprile.

Tramite un messaggio diffuso sui social, il publisher ha spiegato che il team di sviluppo interno a Respawn si sta dedicando alle fasi finali dei lavori: principalmente risoluzione di bug, stabilità del software e ottimizzazione. Tuttavia gli sviluppatori hanno bisogno di qualche settimana in più per far sì che l’esperienza di Star Wars Jedi: Survivor sia all’altezza delle aspettative.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.