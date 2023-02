The Crew Motorfest è il nuovo videogioco di corse di Ubisoft Ivory Tower

Dopo due capitoli ambientati negli Stati Uniti d’America continentali, The Crew Motorfest si prepara a portare i giocatori sulle isole Hawaii. Ubisoft Ivory Tower ha infatti presentato il suo nuovo videogioco di corse automobilistiche. Ecco il primo trailer.









Questa volta lo studio con base a Lione sembra aver preso ispirazione da Forza Horizon, anche perché i giocatori verranno catapultati all’interno di un festival per amanti delle competizioni a quattro ruote a tutto tondo. Gli sviluppatori fanno sapere che sarà possibile gareggiare in ambienti urbani, sullo sterrato, nelle rigogliose foreste hawaiane e sulle spiagge dorate delel isole del Pacifico.

È stata inoltre annunciata la prima fase della closed beta su PC che parte proprio oggi. È possibile partecipare ai test iscrivendosi all’Insider Program tramite il sito ufficiale.

The Crew Motorfest non ha ancora una data di uscita definitiva, ma Ubisoft fa sapere che sarà disponibile nel corso del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.