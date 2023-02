Apex Legends Mobile chiude, cancellato Battlefield Mobile

Electronic Arts ha annunciato alcune modifiche alla sua strategia nell’ambito dei prodotti per dispositivi mobili: in primo luogo, Apex Legends Mobile sta per chiudere i battenti.

Il battle royale sarà giocabile fino al 1° maggio 2023, mentre già da ora non è più possibile accedere al negozio in-game che permette di acquistare oggetti di gioco con denaro reale. Il publisher ha spiegato che, nonostante un buon successo iniziale, Apex Legends Mobile non è riuscito a mantenere un numero di utenti attivi tale da giustificare il mantenimento dei server e la continuazione dello sviluppo.

Non è tutto, però, giacché Electronic Arts ne ha approfittato per annunciare la cancellazione dello spin-off mobile di Battlefield. La compagnia spiega che questo progetto non si inserisce più nella rinnovata visione per il futuro del franchise, che dunque si concentrerà maggiormente su esperienze per le piattaforme tradizionali. Electronic Arts ha fatto sapere di essere al lavoro per migliorare ulteriormente Battlefield 2042, mentre altri progetti legati alla serie sono in pre-produzione presso vari studi in giro per il mondo.