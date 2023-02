PlayStation VR2: Sony smentisce il taglio della produzione

Ieri abbiamo riportato la notizia del presunto taglio di produzione di PlayStation VR2 che Sony avrebbe operato a causa dei pre-order deludenti del nuovo visore. Ebbene, oggi è arrivata la smentita della compagnia giapponese.

In una nota pubblicata sulle colonne di GamesIndustry, un portavoce di Sony ha dichiarato che la produzione di PlayStation 2 VR non è stata ridotta. “Stiamo vedendo molto entusiasmo da parte dei fan PlayStation per l’imminente lancio [di PSVR2] che include più di 30 titoli, tra cui Gran Turismo 7, Horizon: Call of the Mountain e Resident Evil Village,” dichiara l’esponente della compagnia nipponica.

Ricordiamo che PlayStation VR2 sarà disponibile dal 22 febbraio al prezzo di € 549,99, oppure a € 649,99 in bundle con Horizon: Call of the Mountain.