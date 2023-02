Steel Seed è il nuovo action stealth adventure di Storm in a Teacup, responsabile in passato tra gli altri di Close to the Sun, l’avventura dalle tinte horror uscita nel 2019. Insieme all’annuncio del gioco è stato condiviso un reveal trailer che aiuta a farsi una prima idea su cosa aspettarsi dal nuovo progetto sci-fi dello studio di sviluppo italiano:









A livello di contesto sappiamo che “sono passati migliaia di anni da quando la razza umana ha trascinato il pianeta sull’orlo della distruzione, costringendo le macchine mosse dall’IA a sfruttare tutti i mezzi necessari per salvare un limitato numero di persone. Nascosti in profondità sotto la superficie terrestre gli ultimi sopravvissuti sono al sicuro, ma una nuova minaccia incombe. È un umano? Oppure è una macchina? Cosa significa per ciò che resta della Razza Umana e per i loro guardiani meccanici?”. Scopriamo qualche dettaglio in più su Steel Seed grazie alle parole del CEO e direttore creativo Carlo Ivo Alimo Bianchi: “Steel Seed rappresenta il progetto più impegnativo fino ad ora per Storm in a Teacup: con un variegato sistema di combattimento/stealth e una narrazione incredibilmente profonda ed emotiva, Steel Seed è un viaggio epico che metterà alla prova la vostra umanità.”

Al momento sappiamo che Steel Seed verrà pubblicato nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.