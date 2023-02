Atomic Heart, uno dei titoli più attesi di febbraio, torna a mostrarsi in un video decisamente interessante. Durante gli otto minuti abbondanti del nuovo trailer c’è tutto il tempo per carpire ulteriori informazioni sul gameplay, sull’ambientazione del gioco e su alcuni dei personaggi con cui avremo a che fare nell’action RPG sviluppato da Mundfish e pubblicato da Focus Entertainment.









Gli amanti delle realtà alternative probabilmente fremeranno dalla curiosità di scoprire quante promesse manterrà l’ambizioso immersive sim recentemente entrato in fase gold, ma fortunatamente ci siamo quasi: manca poco infatti al 21 febbraio e al momento in cui Atomic Heart sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Ricordiamo che il gioco sarà presente sul Game Pass fin dal day one.