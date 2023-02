Hogwarts Legacy e il trailer di lancio ufficiale

Avalanche Software e Warner Bros. Games hanno appena condiviso il trailer di lancio ufficiale di Hogwarts Legacy, l’atteso action RPG ispirato al mondo di Harry Potter. Il video consente di cominciare ad ambientarsi in quel di Hogwarts, la Scuola di Magia e Stregoneria in cui molto probabilmente ne vedremo e vivremo delle belle.









La descrizione ufficiale spiega che “Hogwarts Legacy invita i giocatori a tuffarsi in un viaggio epico nei panni di uno studente o una studentessa del quinto anno di Hogwarts che ha la rara abilità di attingere a un’antica, potente magia. Con l’aiuto della Guida pratica alla magia e dell’istruzione impagabile ricevuta da professori e altri personaggi, i fan scopriranno una trama avvincente piena di misteri e sfide mozzafiato. Affrontando gravi pericoli, difenderanno Hogwarts da nemici letali e scopriranno i segreti del passato dimenticato del mondo magico“.

Il nostro recente hands-on invece ha detto che Hogwarts Legacy potrebbe rivelarsi un must have per ogni fan del fantastico mondo partorito da J.K.Rowling, ma anche un action RPG adatto ai patiti del genere a prescindere dall’età e dal livello di conoscenza dell’universo cui si ispira. Per sapere se effettivamente sarà così oppure no basterà pazientare ancora qualche giorno: Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dal 4 aprile su PlayStation 4 e Xbox One e infine dal 25 luglio su Switch.