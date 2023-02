Lo sviluppatore Sweet Bandits Studios e l’editore Tripwire Presents hanno annunciato oggi che Deceive Inc. aprirà presto i battenti: il lancio dell’intrigante gioco multiplayer basato su spie e agenti è previsto il 21 marzo 2023 su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A quanto ci risulta, le versioni commercializzate saranno due: la Deceive Inc. Standard Edition (prezzo consigliato $ 19,99 USD) e la Deceive Inc. Black Tie Edition (prezzo consigliato $ 29,99 USD).









Dal 6 febbraio al 13 febbraio, ovvero Durante lo Steam Next Fest, sarà possibile impersonare spie e agenti vari grazie a una demo in arrivo su PC ovviamente su Steam. Dal 10 marzo fino al 13 marzo, inoltre, le porte della Open Beta di Deceive Inc. saranno spalancate a tutti con tanto di supporto cross-platform. Ci sarà dunque modo di ammirare in azione tutti e otto gli agenti previsti al lancio su due mappe multigiocatore, Hard Sell e Silver Reef. A proposito delle due arene, la descrizione ufficiale le racconta così: “Hard Sell si svolge in una lussuosa villa su un’isola privata vicino al Mar Mediterraneo e, offrendo un mix di ampi cortili e stanze ravvicinate, possiede un po’ di tutto ciò che Deceive Inc. ha da offrire. Silver Reef invece metterà i giocatori l’uno contro l’altro nelle profondità del Mare del Nord in un resort di lusso sottomarino, un’ambientazione in cui bisognerà sgattaiolare tra tunnel di vetro, ristoranti di lusso e camere per gli ospiti per non farsi scoprire dagli avversari”.