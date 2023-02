2K ha pubblicato oggi il trailer “Your Time is Now” dedicato a WWE 2K23, il nuovo capitolo del franchise basato sullo spettacolo offerto dal World Wrestling Entertainment. Il video offre un primo sguardo al debutto della caotica WarGames, la modalità con un’azione 3v3 e 4v4 per giocatore singolo o multigiocatore all’interno di due ring affiancati, il tutto circondato da una doppia gabbia d’acciaio.









Il filmato mostra anche degli esaltanti incontri-scontri tra Superstar e Leggende della WWE, tra cui il celebre John Cena, The Rock, Bianca Belair, Logan Paul, The Undertaker, Rhea Ripley, Bobby Lashley e altri ancora. Ricordiamo che WWE 2K23 sarà disponibile dal 17 marzo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.