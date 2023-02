Nel corso di un’interessante intervista rilasciata a GamesRadar+, il celebre Sam Lake, il direttore creativo di Remedy, ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti circa l’atteso Alan Wake 2. Sostanzialmente, il director ha affermato che il sequel è sempre stato tra i suoi pensieri, diciamo fin dalla pubblicazione del primo capitolo, e si può considerare come il progetto più ambizioso di Remedy finora.









In alcuni passaggi chiave dell’intervista, Lake ha affermato di sentirsi come se non si fosse mai lasciato alle spalle Alan Wake. Ha anche detto che “c’è sempre stata l’intenzione di tornare da lui, c’era sempre qualche storia da raccontare e poi i personaggi e l’ambientazione erano troppo preziosi per finire nel dimenticatoio”. Proseguendo, il director ha spiegato che Alan Wake 2 “ha continuato a crescere ed evolversi anno dopo anno”, nonostante lo studio nel frattempo abbia continuato a realizzare nuovi giochi con concept inediti. Titoli che, in fondo, hanno contribuito ad alimentare l’idea che tutte le opere di Remedy facciano parte di un unico universo fino al DLC AWE di Control. “Dopo Control, finalmente ogni pedina del puzzle si è posizionata nel posto giusto” ha svelato Lake.

A quanto pare inoltre il tempo ha solo reso ampliato i piani per Alan Wake 2, tant’è vero che “un sogno si mantiene in vita quando continui a sognarlo attivamente e fai uno sforzo costante per conservalo sempre fresco ed eccitante. Semmai, nel corso di questi anni, il sogno chiamato Alan Wake 2 è diventato viepiù ambizioso e unico. Un progetto come questo è un’impresa molto complessa – è il nostro progetto più grande finora – e molte cose diverse devono incastrarsi correttamente, non solo l’idea in sé ma anche i tempi e i partner giusti”.

La sensazione è che i tempi siano maturi per un sequel che potrebbe rivelarsi adatto a chiunque, proprio come conferma questa frase: “quando stavamo creando il concetto alla base di Alan Wake 2, avevamo in mente di creare un’esperienza che fosse accogliente per tutti, sia per i nuovi giocatori che potrebbero non avere familiarità con Alan Wake o il Remedy Connected Universe, sia i nostri fan di vecchia data che hanno compiuto tutto il viaggio con noi e si sono divertiti con i precedenti giochi di Remedy”. Al momento purtroppo dobbiamo farci bastare le parole di Sam Lake pubblicate su GamesRadar+ e quel poco che sappiamo sul gioco, ovvero che, salvo imprevisti, Alan Wake verrà pubblicato quest’anno per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.