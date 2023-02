Sony elimina la PlayStation Plus Collection per PS5

Sony ha inviato una email a tutti i suoi clienti per informarli dell’imminente eliminazione della PlayStation Plus Collection per PS5. Si tratta di una raccolta di videogiochi che gli abbonati al PlayStation Plus possono riscattare solamente tramite un’apposita schermata su PS5. Era stata introdotta al lancio della console come bonus di benvenuto.

“A partire dal 9 maggio, La PlayStation Plus Collection non sarà più disponibile come vantaggio di PlayStation Plus. Puoi aggiungere qualsiasi titolo di PlayStation Plus Collection alla tua Raccolta giochi entro il 9 maggio e giocare in qualsiasi momento finché l’abbonamento PlayStation Plus è attivo,” si legge nella comunicazione ufficiale inviata nelle scorse ore. “Il Catalogo Giochi PlayStation Plus, i giochi mensili e altri vantaggi esistenti non saranno interessati da questa modifica.”

Ciò significa che in questi due mesi che ci separano dall’eliminazione della raccolta è ancora possibile riscattare tutti i giochi, solo così si potrà continuare a fruire di tali contenuti anche dopo la data del 9 maggio.

Ricordiamo che la PlayStation Plus Collection include i seguenti videogiochi:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3

Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War (2018)

Infamous: Second Son

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Ratchet & Clank (2016)

Resident Evil 7

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: Fine di un ladro

Until Dawn