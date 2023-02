Amnesia: The Bunker è stato rinviato di un paio di mesi

Amnesia: The Bunker non uscirà a marzo, come inizialmente annunciato, bensì a maggio: lo ha annunciato proprio in queste ore Frictional Games, lo studio che sta sviluppando questo survival horror ambientato dentro una struttura sotterranea della Prima Guerra Mondiale.

Tramite un messaggio diffuso sui social, lo studio di sviluppo ha spiegato che il rinvio si è reso necessario a causa dei problemi di salute che hanno colpito vari membri del team. Le dimensioni già relativamente ridotte della software house, assieme alle temporanee defezioni di alcuni sviluppatori, hanno impedito ai lavori di procedere secondo la tabella di marcia, pertanto si è deciso di far slittare l’uscita del gioco di un paio di mesi.

Per questo motivo, Amnesia: The Bunker sarà ora disponibile a partire dal 16 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Ricordiamo che il gioco sarà presente sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.