Le vendite di PlayStation 5 superano quota 32 milioni di unità

Sony ha fatto sapere che le vendite complessive di PlayStation 5 hanno raggiunto quota 32,1 milioni di unità piazzate sin dal lancio del novembre 2022. Questo dato si riferisce alle console vendute fino al 31 dicembre 2022, come segnalato nell’ultimo report finanziario diffuso pubblicamente dalla compagnia giapponese.

Per quanto riguarda l’ultimo trimestre del 2022, in quel periodo sono state vendute 7,1 milioni di console. Si tratta di un record assoluto per PlayStation 5 che è stato raggiunto anche grazie alla maggiore disponibilità di console in tutto il mondo, come peraltro ribadito in questi giorni dalla stessa Sony. La crisi dei semiconduttori sembra essersi risolta, perlomeno per Sony, pertanto è stato possibile aumentare la produzione così da distribuire più unità in tutto il mondo.

Prosegue, invece, l’emorragia di utenti abbonati al servizio PlayStation Plus, che nell’ultimo trimestre sono passati da 48 milioni a 46,4 milioni. Di contro, gli utenti attivi su base mensile sul PlayStation Network sono aumentati di un milione, arrivando a quota 112 milioni.