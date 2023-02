Annunciato Shadow Warrior 3: Definitive Edition per PC e console

Devolver Digital ha presentato la Definitive Edition di Shadow Warrior 3, sparatutto in soggettiva uscito l’anno scorso su PC, PS4 e Xbox One (qui la nostra recensione).









Questa nuova versione dell’FPS targato Flying Wild Hog porta con sé varie migliorie grafiche, ma anche un’inedita modalità survival che mette il giocatore all’interno di un’arena mentre prova a sopravvivere a orde di nemici. Verrà incluso anche il New Game Plus, così da ricominciare il gioco con tutti i potenziamenti sbloccati nella partita precedente. Ci sarà spazio per il nuovo livello di difficoltà Hardcore e per la Hero Mode: quest’ultima costringe l’utente a giocare con un numero limitato di respawn, una volta terminati bisognerà ricominciare l’intero gioco daccapo.

Shadow Warrior 3: Definitive Edition sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 16 febbraio. Chiunque possieda già il gioco riceverà l’upgrade gratuito alla nuova versione.