Dopo aver eliminato la PlayStation Plus Collection per PS5, Sony ha annunciato i giochi presenti nell’abbonamento PlayStation Plus di febbraio: Evil Dead: The Game per PS4/PS5, OlliOlliWorld per PS4/PS5 e Mafia: Definitive Edition per PS4/PS5. Oltre ai titoli citati, sarà disponibile Destiny 2: Oltre la Luce per PS4 come gioco bonus del mese.

Ecco come li ha giudicati TGM:

Evil Dead: The Game: un action-survival ambientato nell’universo di Evil Dead, con un manipolo di personaggi tratti dai film e dalla serie TV, capeggiati ovviamente da Ash Williams. Il multiplayer cooperativo e competitivo è il fulcro del gameplay ma non manca una manciata di opzioni per giocatore singolo che faranno la felicità dei fan più sfegatati (voto 7.6, Daniele Cucchiarelli)

OlliOlliWorld: OlliOlli World è uno dei migliori platform degli ultimi anni, una spettacolare interpretazione del genere skate e, tout court, un gioco divertentissimo, sereno, tanto rilassante quanto competitivo, tanto spirituale quanto consistente e muscolare. Roll7 presenta il suo capolavoro con un comparto tecnico tutto nuovo, tridimensionale senza abbandonare lo scrolling orizzontale, non perdendo niente nel processo di rinnovamento, anzi, aggiungendo profondità, meccaniche e facendo un ulteriore salto di qualità dal lato del level design, davvero pazzesco, da Nivana. E poi una narrativa adorabile, un motore grafico solidissimo, uno stile lisergico, un sacco di robe da fare. Insomma, pura gioia. Ragazzi, fatemi una promessa ora, dopo lo skate passerete allo snowboard vero? (voto 9.5, Stefano Calzati)

Mafia: Definitive Edition: Mafia: Definitive Edition è un remake esteticamente pulito e appagante, in linea con gli standard di oggi, ma la narrazione e la contestualizzazione storica sono di nuovo il fiore all’occhiello di una produzione che ha avuto gran cura e rispetto del capitolo originale. Qualche piccola incertezza nelle fasi di guida o nelle animazioni, ma sono difetti di poco conto per chi ha giocato l’originale, così come per chi vuole (ri)scoprire un grande classico così com’era stato pensato, ma svecchiato e ottimizzato a dovere. (voto 8.3, Gabriele Barducci)

Destiny 2: Oltre la Luce: In condizioni normali, Oltre la Luce sarebbe stata un’espansione discreta con pochi contenuti davvero inediti ma con un comparto narrativo che finalmente fa avanzare la trama di Destiny 2, piagata però da pesanti problemi di bilanciamento nel PvP. Tuttavia, la scomparsa di gran parte dei contenuti introdotti negli anni passati, molti dei quali pagati dagli utenti con moneta sonante, rappresenta uno sgarro imperdonabile nel momento in cui le novità introdotte in Oltre la Luce non riescono ad avvicinarsi minimamente alla quantità di attività e oggetti rimossi. Proseguendo su questa linea autodistruttiva, Bungie rischia di compromettere irrimediabilmente il futuro di Destiny 2. (voto 5, Daniele Dolce)

I quattro titoli saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium da martedì 7 febbraio a lunedì 6 marzo. La lineup del catalogo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio verrà rivelata prossimamente, mentre siamo agli sgoccioli per quel che riguarda i giochi mensili di gennaio: c’è tempo fino a lunedì 6 febbraio per riscattare Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 e Axiom Verge 2 e aggiungerli così alla propria raccolta di giochi.