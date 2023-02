Granzella e NIS America hanno svelato la data di uscita di R-Type Final 3 Evolved su PS5: la leggendaria serie a scorrimento laterale arriverà in Europa il 28 aprile 2023.









Il trailer qui sopra mostra una panoramica delle nuove feature che saranno presenti nel gioco. La descrizione ufficiale invece dice che “R-Type Final 3 Evolved porterà l’azione esplosiva di R-Type Final 2 su PS5 sfruttando l’Unreal Engine 5, includerà tutte gli stage DLC del Stage Pass 1 e nuovi livelli bonus esclusivi”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale del gioco. Chi non vede l’ora di schivare proiettili e abbattere sciami di nemici può ingannare l’attesa con Raiden IV x MIKADO remix, uno shoot ‘em all a scorrimento verticale che abbiamo recensito giusto ieri.