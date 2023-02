Con un post sul blog ufficiale firmato Hideaki Nishino, Senior Vice President di Sony, la compagnia giapponese ha annunciato di aver dato il via al prossimo beta test su invito del software di sistema PS5 tra cui spiccano alcune feature legate alla user experience, come il supporto alla chat vocale di Discord e il supporto al VRR per il formato 1440p. Di seguito il post integrale:

“Mentre la console PlayStation 5 continua a evolversi, tutti noi siamo entusiasti di offrire nuove funzionalità alla nostra comunità. Oggi stiamo lanciando la prossima beta del software di sistema PS5 comprensiva di una serie di funzionalità richieste dai fan, tra cui la chat vocale Discord e il supporto alla frequenza d’aggiornamento variabile (VRR, ndr) per la risoluzione 1440p. Stiamo anche introducendo una serie di miglioramenti a UX, accessibilità e funzionalità social che renderanno più facile che mai giocare con gli amici o godersi le esperienze di gioco sulla PS5. I partecipanti alla beta invitati da Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia riceveranno un’e-mail con le istruzioni su come scaricare la beta e iniziare. Come per le versioni beta precedenti, alcune funzionalità potrebbero non essere presenti nella versione finale dell’update di sistema o potrebbero subire modifiche significative quando l’aggiornamento finale verrà rilasciato a livello globale nel corso dei prossimi mesi”.

Come si può notare dal post completo, le feature che verranno testate – non da noi italiani – sono parecchie: si va dalle novità più social a delle agevolazioni riguardanti la personalizzazione dell’esperienza utente, dai preset per il multiplayer al miglioramento dell’interfaccia della libreria per finire, esclusivamente per gli utenti U.K. e U.S., con gli interessanti comandi vocali tipo “Hey PlayStation, catturalo!” per salvare una clip del recente gameplay oppure “Hey PlayStation, inizia a registrare” per… iniziare a registrare, esatto.