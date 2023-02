Wild Hearts raccontato da Lewis Harvey

In un recente AMA (Ask Me Anything, ndr) su Reddit con alcuni utenti, l’Executive Director di Wild Hearts, Lewis Harvey, ha fornito diverse interessanti indicazioni sull’imminente gioco di Electronic Arts e Koei Tecmo in cui dovremo dare la caccia ai mostri.









Innanzitutto Harvey ha confermato che i contenuti post lancio saranno gratuiti e che non sono previste microtransazioni, due dettagli importanti. Ha detto inoltre che al lancio del gioco ci saranno più di 20 kemono poiché si sono concentrati sulla qualità piuttosto che sulla quantità, ma anche che l’aggiunta in futuro di altri mostri da cacciare è in programma. Oltre ciò è emerso che la difficoltà di Wild Hearts aumenterà e diminuirà dinamicamente a seconda del numero di cacciatori presenti in un party, che, seppur raramente, potrà capitare di vedere i mostri combattere tra loro e che gli effetti di stato avranno un ruolo importante nel gameplay. Relativamente all’endgame invece si è scoperto infine che, dopo aver completato la campagna, i giocatori riceveranno una nuova missione che li porterà a indagare su una nuova variante altamente pericolosa di kemono.

Wild Hearts verrà pubblicato da EA il 17 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma se mordete il freno dalla voglia di andare a caccia di mostri non disperate: Lewis Harvey ha fatto sapere che chiunque abbia un abbonamento attivo a EA Play o Game Pass Ultimate potrà provare il gioco per 10 ore a partire dal 13 febbraio, quattro giorni prima quindi dell’uscita ufficiale.