Ex-sviluppatori di DICE fondano Wayfinder Games

Un gruppo di ex sviluppatori di DICE guidato da Dennis Brännvall e Fia Tjernberg ha fondato un nuovo studio di sviluppo denominato Wayfinder Games. Questa realtà può contare sull’investimento di Behold Ventures, una compagnia guidata a sua volta da ex membri dello studio autore di Battlefield: l’ex general manager Karl Troedsson e la precedente executive producer Sigurlina Ingvarsdottir.

Precisiamo che in realtà la creazione di Wayfinder Games risale al 2020, tuttavia è solo grazie a un articolo pubblicato nei giorni scorsi su GamesIndustry che ne siamo venuti a conoscenza. La nascita di questo studio di sviluppo si deve alla presa di coscienza che DICE avrebbe sviluppato in eterno sparatutto in prima persona, mentre i fondatori della realtà – grandi appassionati di giochi di ruolo e giochi da tavolo – avrebbero voluto provare a sperimentare con altri generi.

Per questo motivo il primo progetto di Wayfinder Games sarà un videogioco di ruolo dal momento che, secondo Fia Tjernberg, questo genere è un terreno fertile per l’innovazione. Da notare che l’RPG in lavorazione sarà online con server privati, dunque ben lontano dai classici MMORPG. Gli sviluppatori citano espressamente Minecraft e Valheim come fonti di ispirazione di questa struttura.

Al momento lo studio è piuttosto piccolo, con appena una trentina di dipendenti, e difficilmente crescerà ulteriormente. Per quanto riguarda il videogioco in sviluppo, invece, per ora non si conoscono ulteriori dettagli.