Deliver Us Mars è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Deliver Us Mars è disponibile dalla serata di ieri, per questo Frontier Foundry e gli sviluppatori di KeokeN Interactive hanno confezionato l'apposito trailer di lancio che trovate di seguito.









Sequel di Deliver Us the Moon, Deliver Us Mars porta il giocatore sul Pianeta Rosso. Dopo aver ricevuto una misteriosa richiesta di soccorso da Marte, l’astronauta Kathy Johanson si unisce alla Zephyr e al suo equipaggio per un’ultima missione: recuperare le navi coloniali ARCA rubate dal misterioso Outward e, con loro, assicurare la sopravvivenza della razza umana.

L’avventura sviluppata da KeokeN Interactive è dunque disponibile su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.