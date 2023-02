God of War Ragnarok ha venduto 11 milioni di copie in tre mesi

Santa Monica Studio ha fatto sapere che le vendite di God of War Ragnarok hanno toccato quota 11 milioni di copie sin dal lancio del gioco, che risale allo scorso 9 novembre 2022. Questo traguardo è quindi stato raggiunto in appena tre mesi dalla pubblicazione del gioco. Lo studio di sviluppo ha voluto ringraziare i fan con un breve messaggio su Twitter.

Da notare che God of War Ragnarok (qui la nostra recensione) ha piazzato ben 5,1 milioni di copie nella sola settimana di lancio, come segnalato sulle colonne di Game Developer. Per fornire un metro di paragone, il capitolo precedente pubblicato nel 2018 ha venduto 10 milioni di copie in un anno.