Dopo aver segnalato la maggiore disponibilità di PlayStation 5, Sony ha dato il via a una simpatica campagna celebrativa orientata a omaggiare sia l’ambita console, sia la nutrita comunità di appassionati e le esperienze che si possono vivere grazie alla piattaforma. Ecco il trailer della campagna “Live from PS5”:









Con l’obiettivo di celebrare la community italiana, Sony Interactive Entertainment Italia si è unita al coro delle “Ultime notizie” con lo spot “Live from PS5 Ultime Notizie dall’Italia” presentato da Diana del Bufalo. Come si può vedere nel prossimo trailer, lo spot ruota attorno alla riproduzione di un’enorme PS5 installata per l’occasione in Largo dei Lombardi, nel cuore pulsante della Capitale. La realizzazione della fedele riproduzione di PS5, con i suoi oltre 5 metri d’altezza, ha richiesto più di 30 giorni di lavoro e ha impiegato una squadra di 25 persone. La struttura è stata realizzata con una forte impronta green, grazie all’utilizzo di materiali ad impatto zero e interamente riciclabili (come polistirolo, metallo e meta mark), di vernici ad acqua e di pannelli solari.









Live from PS5 non è solo spot, però. Al fine di coinvolgere attivamente la propria community e permettere a ciascun utente di diventare protagonista dell’iniziativa, Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato il contest “PS5 Reporter for a day”: fino al 19 febbraio, basterà caricare sulla piattaforma PlayStation Gamer Board un video, un audio o un breve testo di una “notizia” sui fenomeni straordinari legati al mondo PlayStation5 che si stanno “manifestando” nella propria città, per diventare un inviato speciale dell’universo PlayStation. Chi fosse interessato a maggiori dettegli e al regolamento potrà trovarli qui.