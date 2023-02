Team17 annuncia la data di uscita di Dredge

Team17 e Black Salt Games hanno annunciato oggi la data di uscita di Dredge, l’imminente avventura di pesca dalle tinte inquietanti: l‘interessante gioco single player verrà pubblicato su PC, Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S il 30 marzo. Le date per i preordini saranno annunciate presto insieme a una demo gratuita per la piccola console Nintendo. Ecco il trailer d’annuncio del titolo di debutto di Black Salt Games, un’avventura che strizza l’occhio agli amanti della pesca con un debole per i misteri:









Di seguito invece troverete un sunto della descrizione tratta dalla pagina Steam di Dredge:

“Pilota il tuo peschereccio esplorando svariate isole remote e le profondità circostanti per scoprire cosa si nasconde sotto la superficie. Vendi i pesci alla gente del posto e completa missioni per saperne di più sul passato travagliato di ogni luogo. Dota la tua barca di un equipaggiamento migliore per dragare i solchi abissali e navigare verso terre lontane, ma tieni d’occhio l’ora. Qualcosa potrebbe venirti a cercare nel buio…”.

Caratteristiche del gioco:

Svela il mistero: pilota il tuo peschereccio per esplorare svariate isole remote, ognuna con abitanti da conoscere, fauna da scoprire e storie da portare a galla

Draga le profondità: perlustra il mare alla ricerca di tesori nascosti e completa missioni per sbloccare nuove strane abilità

Studia e aggiornati: fai ricerche su pezzi di equipaggiamento speciali e migliora le caratteristiche della tua barca per prendere pesci rari e curiosi oggetti abissali

Pesca per sopravvivere: vendi il tuo bottino alla gente del posto per saperne di più su ciascuna zona e migliora la tua nave per raggiungere luoghi ancora più sperduti

Combatti l’inimmaginabile: rafforza la tua mente e usa le tue abilità per sopravvivere alle uscite al largo quando cala il buio