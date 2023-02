Company of Heroes 3: condiviso il trailer sul Deutsches Afrikakorps

Relic Entertainment™, Inc. e SEGA Europe Limited hanno mostrato il quarto e ultimo trailer sulle fazioni di Company of Heroes 3. Il video permette di saperne di più sull’atteso Deutsches Afrikakorps e sul suo arsenale di armi e veicoli mobili e meccanizzati. Al debutto sia in single-player che in multiplayer, l’Afrikakorps è un’unità famosa per la sua abilità nel deserto del Nord Africa.









La descrizione ufficiale dice che “l’Afrikakorps è l’esercito più estremo e poco ortodosso del gioco e si adatta a chi ama giocare in modo aggressivo, mettendo sotto pressione il nemico e traendo grande vantaggio dalla sinergia tra la fanteria specializzata e i veicoli corazzati. Chi utilizza l’Afrikakorps può utilizzare l’Half-track per schierare rapidamente le truppe in risposta alle minacce nemiche o per sostenere l’offensiva, mentre il versatile Panzer III è il cavallo di battaglia dell’esercito. Il sistema di riserve corazzate consente di schierare il temibile Tiger Tank e altre unità pesantemente corazzate. Negli aspri deserti del Nord Africa, l’Afrikakorps doveva anche fare affidamento sulle sue capacità di traino dei veicoli per riposizionare i cannoni anticarro Flak 36 da 88 mm o per riparare i carri armati danneggiati”.

“Come tutte le fazioni di Company of Heroes 3, l’Afrikakorps dispone di un proprio assortimento di gruppi tattici di supporto per affrontare scenari unici sul campo di battaglia. I Guastatori italiani, vestiti con uniformi completamente nere, brandiscono letali lanciafiamme per incutere paura ai loro nemici. Oppure utilizza il gruppo tattico di armate combinate italiane, che permette di schierare alcune unità impressionanti, come l’efficacissimo cannone d’assalto Semovente da 75/18, la fanteria d’élite dei Bersaglieri e il corazzato leggero Carro Armato M13/40 per un attacco rapido”.

Company of Heroes 3 è in arrivo su PC il 23 febbraio. Chi è indeciso sul da farsi o – sacrilegio! – non sa assolutamente di cosa stiamo parlando, può sempre dare un occhio alla nostra anteprima in attesa della nostra recensione.