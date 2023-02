Con un tweet, Naughty Dog ha fatto sapere che l’uscita di The Last of US Part 1 per PC è stata posticipata, ma fortunatamente si parla di poco tempo, tre settimane appena: invece dell’iniziale 3 marzo, la nuova data da segnare sul calendario è il 28 marzo.

Tre settimane non sono molte, ma possono essere utili agli sviluppatori per rifinire ulteriormente The Last of Us Part 1 per PC e pubblicarlo nella sua migliore versione possibile. Le aspettative per un franchise di questo calibro, checché se ne pensi, non possono essere contenute: tra fan, haters e semplici curiosi, Naughty Dog non può permettersi di compiere alcun passo falso.