Gran Turismo 8 sarebbe appena entrato in pre-produzione

Mentre – nonostante le smentite – si rincorrono voci su un possibile approdo di Gran Turismo 7 su PC, il producer Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital ha fatto sapere di aver già iniziato a lavorare su Gran Turismo 8.

In un’intervista concessa alla testata giapponese Game Watch (tramite GamingBolt), Yamauchi ha dichiarato di non poter dire nulla sul progetto, lasciando però trasparire che il suo studio stia già sviluppando il prossimo videogioco di corse automobilistiche. È dunque probabile che Gran Turismo 8 sia in pre-produzione, ma chissà quando sarà pronto per essere presentato al pubblico.

Nel frattempo Polyphony Digital sta ultimando la versione per PSVR2 di Gran Turismo 7. Quest’ultima verrà pubblicata il 22 febbraio in concomitanza con il lancio globale del visore per PS5.