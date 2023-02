Difficile non aver mai sentito nominare Sun Wukong, il Re Scimmia protagonista insieme al monaco Tripitaka di “Viaggio in Occidente”, una serie di racconti che compongono uno dei quattro testi storici che hanno influenzato profondamente il romanzo tradizionale nella letteratura cinese. Qualcuno probabilmente avrà sentito parlare de Lo Scimmiotto, una versione ristretta di tale raccolta giunta anche in Italia, ma sicuramente tanti riconosceranno il nome giapponese del re delle scimmie: Son Goku. Ho la vostra attenzione ora?









Il publisher Meridiem Games ha appena confermato che The Crown of Wu, un action-adventure in terza persona sviluppato da Red Mountain, verrà pubblicato digitalmente su PC, console Xbox e console PlayStation il 24 marzo, oltre a una speciale Legend Edition fisica esclusiva per PS5. Su Steam è già disponibile una demo di questo soulslike ispirato a Viaggio in Occidente, ed ecco cosa indica la pagina ufficiale del gioco:

“Preparati a esplorare un nuovo mondo ispirato a Viaggio in Occidente, un racconto tradizionale cinese sul Re Scimmia, Sun Wukong. Esplorerai il mondo fantasy futuro-passato nei panni di Sun Wukong, combattendo da solo contro i nemici e superando ostacoli complessi per recuperare la grande Corona rubata dall’antagonista Zhu. Con Zhu in attesa di combattere e ucciderti, sarai in grado di recuperare la Corona e salvare il mondo dalla distruzione?”

Il mondo di gioco: immergiti in una grande terra che è sia vecchia che nuova. Ispirato alla mitologia cinese e creato per raccontare una nuova storia del viaggio di Sun da antieroe a eroe, questo è un mondo dove la leggenda incontra la realtà.

Attributi e abilità: sfrutta i poteri di aria, fuoco, terra e fulmini. Ognuno dei tuoi poteri ti dà un modo per lavorare con l'ambiente o contro i tuoi nemici. Attacca con Aria, Fuoco e Fulmine. Difenditi con la Terra. Invoca i tuoi poteri per sconfiggere i nemici e muoverti attraverso pericolosi abissi.

Sistema di combattimento: scopri un sistema di combattimento fresco e facile che ti concede poteri incrementali mentre viaggi attraverso questa terribile terra per risolvere il mistero della Corona rubata.

Preparati a saltare, correre e fare parkour in questo nuovo mondo mentre risolvi intricati enigmi e superi prove sempre più complesse man mano che avanzi nei vari livelli.