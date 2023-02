Annunciato Capes, uno strategico a turni con i super eroi

Lo sviluppatore Spitfire Interactive e l’editore Daedalic Entertainment hanno annunciato che hanno unito le forze per portare Capes e i suoi super eroi su più piattaforme entro la fine dell’anno.









Spitfire Interactive era già al lavoro su una versione PC di Capes. Con l’arrivo di Daedalic Entertainment nelle vesti di publisher, questo strategico a turni in cui dei supereroi devono affrontare le forze del male verrà pubblicato nel corso del 2023 anche su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Nel caso foste interessati a saperne di più, una demo sarà disponibile su Steam per tutta la durata dello Steam Next Fest, ovvero da oggi fino al 13 febbraio.

Ecco le caratteristiche principali di Capes:

Gioca nei panni di eroici protettori degli innocenti, ognuno con abilità e poteri unici: padroneggia il tuo eroe e scatena devastanti abilità definitive.

Seleziona la squadra giusta per la missione giusta. Il combattimento non si basa su numeri casuali, quindi scegli saggiamente.

Completa missioni impegnative e incarichi secondari per migliorare i tuoi eroi con nuove abilità e devastanti potenziamenti.

Affronta villain e scagnozzi d’ogni risma: hai tutto quello che serve per liberare la tua città dalle grinfie della malvagità?