Nuovo trailer per l'imminente Blood Bowl 3

Con l’avvicinarsi della data di uscita del gioco, Studio Cyanide e NACON hanno condiviso un nuovo trailer su Blood Bowl 3, il ritorno del celebre fantasy football che sarà disponibile per PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series X/S il 23 febbraio 2023.









A quanto pare in Blood Bowl 3 saranno disponibili 12 fazioni. Il ritorno delle più emblematiche, come i Nani e gli Elfi Oscuri, sarà accompagnato da nuove fazioni come la Nobiltà Imperiale, l’Alleanza del Vecchio Mondo, i Rinnegati del Caos e gli Orchi Oscuri, senza contare quelle che verranno aggiunte in seguito. Anche i campi in evoluzione sono pieni di sorprese: in determinate condizioni infatti essi possono cambiare durante la partita e modificarne le regole dinamicamente.

Tra le nuove caratteristiche, Blood Bowl 3 includerà un’importante riprogettazione del sistema di passaggio: la meccanica non sarà più legata all’Agilità, bensì alla nuova caratteristica nota come Abilità di passaggio. Sarà possibile anche imparare inedite abilità che torneranno utili per elaborare le nuove strategie, inoltre il sistema di livellamento è stato rinnovato per offrire una maggiore flessibilità e più equilibrio all’interno delle squadre. Se anche voi come il nostro Nicolò non vedete l’ora di pestare l’erba del campo da football e gli avversari, potete ingannare l’attesa con la nostra anteprima di Blood Bowl 3.

Ricordiamo che Blood Bowl 3 sarà disponibile in diverse edizioni:

Standard (digitale): 29,99€ PC / 39,99€ Console

Deluxe – Orchi Neri / Deluxe – Nobiltà Imperiale (digitale): €39,99 PC / €49,99 Console

Brutal Edition (in scatola e in digitale): €49,99 PC / €59,99 Console