Tra rumors e dicerie era nell’aria, ma adesso la notizia è confermata ufficialmente: domani, mercoledì 8 febbraio, alle ore 23:00 andrà in onda un Nintendo Direct della durata di circa 40 minuti dedicato principalmente ai titoli per Nintendo Switch in arrivo nel corso della prima metà del 2023.

La diretta verrà trasmessa sul sito Nintendo Direct e sul canale YouTube di Nintendo Italia. Non ci sono indicazioni precise su quali giochi saranno mostrati, guardando in direzione dei prossimi mesi le uscite degne di nota non sono poche sulla piccola console di Nintendo, tuttavia è probabile che uno dei piatti forti dell’evento sarà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’attesissimo seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ancora qualche ora di pazienza e scopriremo quanto saranno bollenti i prossimi mesi su Switch.