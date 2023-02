Star Wars Jedi: Survivor agevolerà gli spostamenti

Come dichiarato dal director Stig Asmussen a Play Magazine, Star Wars Jedi: Survivor diminuirà la lentezza degli spostamenti grazie ai viaggi rapidi e alle cavalcature. Che sia andare da un punto A a un punto B in men che non si dica oppure godersi il tragitto a velocità maggiore, il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order si prodigherà per rendere più piacevole il nostro viaggio.









L’affermazione non può che fare piacere ai numerosi fan che attendono Star Wars Jedi: Survivor, i quali dovranno pazientare ancora un po’ per tornare a impersonare Cal Kestis in virtù del recente rinvio al 28 aprile. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.