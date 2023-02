System Shock: pubblicata una nuova demo per lo Steam Next Fest

Manca un mese all’uscita di System Shock, pertanto quale occasione migliore dello Steam Next Fest per scaricare e provare l’ultima demo di questo remake?

L’etichetta Prime Matter e gli sviluppatori di Nightdive Studios hanno infatti pubblicato un nuovo dimostrativo in occasione dell’evento che si sta tenendo in questi giorni su Steam. Per scaricare la demo basta dirigersi sulla pagina del prodotto e cliccare sull’apposito pulsante.

Ricordiamo che System Shock, dopo una lunghissima gestazione, sarà disponibile non soltanto su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S nel corso del mese di marzo. Ancora non conosciamo il giorno esatto di pubblicazione.