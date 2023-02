The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ecco il secondo trailer

Nintendo ha approfittato dell’ultimo Direct per pubblicare un nuovo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che mostra qualche sezione di gameplay inedita.









Il video mostra il protagonista Link mentre attraversa le sconfinate distese e si avventura sulle isole che sovrastano i cieli di Hyrule, mentre una nuova minaccia incombe sul regno.









Inoltre, Nintendo ha presentato la Collector’s Edition di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che comprende non solo la scheda di gioco, ma anche un artbook con illustrazioni e bozzetti, una custodia SteelBook, un poster di metallo Iconart e un set di quattro spillette. Questa edizione sarà disponibile nel giorno di uscita del gioco, la cui pubblicazione è prevista il 12 maggio 2023.