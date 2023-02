Pikmin 4 in uscita su Switch a luglio, diffuso un nuovo trailer

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Pikmin 4, lo strategico in tempo reale in uscita questa estate su Switch.









In Pikmin 4 torneremo a guidare queste minuscole creature simili a piante per sopraffare i nemici durante un’avventura su un pianeta alieno. Esistono vari tipi di creaturine: i Pikmin rossi, per esempio, non temono il fuoco, mentre i nuovi Pikmin gelati possono congelare i nemici e l’ambiente. Al fianco del giocatore, questa volta, ci sarà anche il cane spaziale Occin, che aiuterà l’utente a eliminare gli ostacoli e a trasportare i Pikmin.

Quando esce Pikmin 4? La data di lancio è fissata al 21 luglio 2023.