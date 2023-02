Nel corso di un’intervista rilasciata a Wccftech, Robert Bagratuni, il fondatore di Mundfish, ha svelato quale sarà la resa su PS5 e Xbox Series X|S di Atomic Heart, l’atteso immersive sim che arriverà il 21 febbraio anche su PC tramite Steam e nel Game Pass al day one.

Per quanto riguarda le console next gen è confermato che su PS5 e Xbox Series X il gioco sarà godibile in 4K dinamici a 60fps che, in alcune circostanze, diventeranno 4K nativi. Xbox Series S invece lo farà girare in FHD e 60fps. Su console non ci sarà il Ray Tracing, non inizialmente per lo meno.

Di seguito invece vi ricordiamo i requisiti PC di Atomic Heart:

Tranne per l’Ultra 4K, la tabella di Mundfish con i requisiti PC qui sopra fa riferimento alla risoluzione 1080p, segno che per il 1440p o superiore bisogna mettere in conto qualcosa in più in termini di hardware e, in alcuni casi, probabilmente anche di compromessi. Fortunatamente non manca molto al 21 febbraio e alla pubblicazione di Atomic Heart, tra poco scopriremo cosa potrà garantirci la nostra configurazione, ma chi non sa come ingannare l’attesa può sempre guardare ancora una volta il recente video di gameplay.