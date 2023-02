Eternights è stato rinviato, l'uscita slitta alla prossima estate

Prevista nel primo trimestre dell’anno, l’uscita di Eternights è stata spostata alla prossima estate. A darne notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori di Studio Sai, che per provare a indorare la pillola hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di questo particolare dating sim d’azione.









In Eternights bisognerà affrontare pericolosi dungeon intrisi di mistero e pericolo, contando sulle abilità e gli incantesimi unici del protagonista e dei suoi compagni in battaglia. I mostri, però, non rappresenteranno l’unica sfida di questo dungeon crawler atipico: troveremo trappole, enigmi e mini-giochi. Sarà inoltre necessario curare i rapporti con i compagni d’avventura, così da salvare il mondo in questo gioco in cui le relazioni sentimentali e l’azione giocano un ruolo paritario.

Eternights sarà disponibile su PC (Steam), PS4 e PS5.