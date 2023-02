Baldur's Gate 3 arriva sul catalogo di GeForce Now

Larian Studios ha fatto sapere di aver unito le forze con Nvidia per rendere giocabile Baldur’s Gate 3 attraverso il servizio di streaming GeForce Now.

D’ora in avanti, infatti, chiunque possieda una copia del gioco su Steam potrà collegare la propria libreria con il servizio di Nvidia e giocare su una macchina virtuale in remoto, anche tramite dispositivi mobili. Così facendo, anche chi non possiede un PC (o un Mac) in grado di far girare Baldur’s Gate 3 potrà godere del videogioco di ruolo targato Larian tramite GeForce Now.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Nvidia.