Team17 e lo studio polacco Covenant.dev, sviluppatore di Gord, un adventure strategico single player ambientato in un inquietante mondo dark fantasy, hanno annunciato oggi “Into the Gord”, una serie di video che esplorano le origini, il design e il gameplay del titolo di debutto dello studio. Il primo episodio “The Birth of Gord” esamina le fonti d’ispirazione del gioco insieme al Game Director/CEO dello studio di sviluppo, Stan Just. Ecco il primo video:









I restanti episodi della serie verranno rilasciati nelle prossime settimane sul canale YouTube di Team17 e includeranno video discussioni approfondite con artisti, scrittori e progettisti del team di sviluppo di Gord.