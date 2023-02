Total War: Warhammer 3, nuovi contenuti in arrivo

Sono trascorsi un bel po’ di mesi dalla pubblicazione in beta di Imperi Immortali, la modalità di gioco di Total War: Warhammer 3 che include tutti i contenuti dei giochi precedenti e permette agli utenti di affrontare una partita sulla mappa completa del mondo. Da allora non sono stati pubblicati ulteriori contenuti, ma le cose stanno per cambiare.









In un videomessaggio diffuso di recente, il game director Rich Aldridge ha fatto sapere che nel corso del mese di aprile verranno svelati gli altri piani per il supporto post-lancio. Aldridge spiega che nei prossimi mesi verranno pubblicati nuovi contenuti, tra cui dei DLC che usciranno in estate e in inverno.

Questi contenuti si sono fatti attendere perché Creative Assembly ha preferito lavorare su Imperi Immortali affinché questa modalità potesse essere completata il prima possibile, ma adesso il team sta finalizzando i dettagli finali dei DLC che verranno pubblicati prossimamente. Appuntamento ad aprile, dunque, per scoprire il futuro di Total War: Warhammer 3.