PlayStation VR2: unboxing di Sony e TGM

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato l’unboxing ufficiale di PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale compatibile con PS5.









Nel video vediamo Kei Yoneyama, Global Product Strategy & Management di PlayStation, che illustra il contenuto della confezione e spiega le varie caratteristiche del visore. Il filmato include anche una dimostrazione su come indossare PlayStation VR2 e alcuni consigli per rendere più confortevole le sessioni di gioco.

In calce, invece, trovate il nostro unboxing di PlayStation VR2, molto più professionaleeee come direbbe il Pastore. Nel video Mario Baccigalupi mostra anch’egli il contenuto della confezione e propone alcuni paragoni con altri visori attualmente in commercio. Vi ricordiamo, infine, che PSVR2 sarà disponibile dal 22 febbraio.