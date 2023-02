Crime Boss: Rockay City, ecco il trailer Lost Candy

505 Games ha pubblicato Lost Candy, il primo di una serie di trailer su Crime Boss: Rockay City. Ecco il video:









La descrizione ufficiale del gioco dice che “Rockay City è una metropoli fiorente e in fermento, con la sua baia sabbiosa e gli imponenti grattacieli, ma al di là del glamour è in corso una feroce guerra territoriale. Dopo la scomparsa del precedente boss si è liberato un posto come nuovo Re di Rockay City – e non sarai l’unico a lottare per il trono. Scegli la tua squadra in base ad abilità e competenze e lanciati in pericolose missioni per ottenere soldi, il controllo del territorio e, infine, la corona”.

Ecco invece alcune caratteristiche di Crime Boss: Rockay City:

Rockay City non ha solo il look and feel degli anni ’90, ma si potranno trovare alcuni volti familiari di quel periodo: d al carismatico Travis Baker (Michael Madsen) e la sua squadra di criminali (Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover e Damion Poitier), ai boss delle gang rivali (Danny Trejo e Vanilla Ice) e al diligente sceriffo Norris (Chuck Norris).

Rubare contanti, droga o oggetti di immenso valore, è più divertente con dei complici. Con la modalità multigiocatore co-op PvE affronteremo colpi e rapine con un massimo di quattro giocatori .

. Nei panni di Baker, dovremo costruire il nostro impero usando strategia, astuzia e un po’ di potenza di fuoco per compiere rapine e conquistare il territorio delle gang rivali. Vincere la guerra territoriale non sarà facile, però: tra Dollar Dragon, Hielo, Cagnali e Khan che cercano di prendersi la città e lo sceriffo Norris che punta a fermare ogni delinquente , questa esperienza di gioco roguelike sarà foriera di gioie ma anche di dolori .

. Avremo la possibilità di capire come Ropes, Jupiter, Runaway e la gang sono finiti a Rockay City e aiutarli a tornare nel giro che conta affrontando varie missioni utili a scoprire la loro storia.

Lost Candy dovrebbe essere il primo di una serie di trailer. Ricordiamo che Crime Boss: Rockay City farà il suo debutto su PC via Epic Games Store, PS5 e Xbox Series X|S il 28 marzo.