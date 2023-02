Ebbene sì, sono già passati cinque anni dall’uscita di Kingdom Come: Deliverance. Warhorse Studios e Prime Matter celebrano proprio oggi infatti il 5° anniversario di Kingdom Come: Deliverance con il lancio di un nuovo trailer e l’aggiunta di due nuovi pacchetti di lingue completamente sincronizzati per la versione PC del gioco, ceco e giapponese.









Il primo pacchetto è il risultato di un’iniziativa dei fan e mostra tutto l’amore e la passione di una community in costante crescita in tutto il mondo. I giocatori potranno immergersi completamente nell’avventura vestendo i panni di Henry Jindrich nella Boemia feudale giocando nella sua lingua nativa, il ceco. Il doppiaggio giapponese invece è stato richiesto a gran voce dai fan locali ed espanderà ulteriormente il franchise in Giappone, con gli appassionati nipponici che potranno impersonare Henry nelle sue avventure nella loro lingua.

Con oltre cinque milioni e mezzo di copie vendute e più di 30 premi globali, il trailer celebrativo ci ricorda che Kingdom Come: Deliverance è entrato meritatamente tra i classici del genere. Nel caso foste curiosi si sapere come venne accolto a suo tempo da TGM, ecco la nostra recensione.