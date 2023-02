Metroid Prime Remastered: i riconoscimenti escludono gli sviluppatori originali

Nonostante la qualità di Metroid Prime Remastered sia difficilmente discutibile (qui trovate la nostra recensione), il videogioco di Nintendo sta comunque generando una discussione importante portata avanti da alcuni ex sviluppatori di Retro Studios circa il loro mancato riconoscimento nei credits dell’opera.

Stando a quanto segnalato da Zoid Kirsch, uno dei suddetti ex sviluppatori, nei riconoscimenti della versione rimasterizzata non vengono citate le persone che hanno lavorato al videogioco originale. Invece, nei titoli di coda è presente soltanto un generico messaggio che recita “Basato sul lavoro dello staff di Metroid Prime (versione originale per GameCube e versione per Wii)“. Anche un altro ex sviluppatore, tale Jack Mathews, è intervenuto su Twitter esprimendo il suo disappunto dal momento che il codice di gioco è rimasto in gran parte inalterato, pertanto i riconoscimenti completi al team originale sarebbe stato un atto dovuto.

Quello dei riconoscimenti mancati è un argomento molto sentito da molti addetti ai lavori, basti pensare che pochi mesi fa anche i traduttori di Pentiment non vennero accreditati nei titoli di coda del videogioco, sollevando non poche polemiche.