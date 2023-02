Bobby Kotick rimarrà CEO di Activision se fallisse l'acquisizione

Attraverso un report giornalistico pubblicato da Fox Business (via Game Developer) veniamo a sapere che Bobby Kotick potrebbe rimanere CEO di Activision Blizzard nel caso in cui l’acquisizione portata avanti da Microsoft dovesse fallire.

Bobby Kotick, che è a capo della compagnia sin dal 1991, dovrebbe farsi da parte se Activision Blizzard dovesse essere inglobata all’interno del colosso di Redmond, tuttavia non è detto che ciò accada dal momento che vari enti governativi si stanno mettendo di traverso. Tra questi citiamo la CMA del Regno Unito, la Federal Trade Commission statunitense e l’antitrust dell’Unione Europea.

La figura di Bobby Kotick è diventata sempre più scomoda per l’immagine di Activision Blizzard, tant’è che lo stesso CEO avrebbe pensato di dimettersi nel pieno della polemica che aveva investito la compagnia circa due anni fa, quando il publisher venne accusato di fare ben poco per contrastare le molestie sui luoghi di lavoro. A tal proposito, lo stesso Kotick venne accusato di connivenza dal momento che sarebbe stato a conoscenza della questione ben prima che diventasse di pubblico dominio, tant’è che in alcuni casi si sarebbe mosso per coprire i presunti scandali.