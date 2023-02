Park Beyond, un trailer per celebrare San Valentino

Bandai Namco festeggia San Valentino con un nuovo, romantico trailer di Park Beyond in cui Phil ci mostra alcune caratteristiche del prossimo atteso gestionale sui parchi a tema.









Il trailer di Park Beyond di San Valentino mostra non soltanto un parco giochi decisamente adatto a celebrare la festa degli innamorati grazie al tema Candyville, ma anche l’attrazione del giorno, la giostra Match Maker con le sue cabine a forma di cuore. Naturalmente l’occasione è utile per mostrare una delle feature più intriganti di Park Beyond, quella personalizzazione modulare che consente di aggiungere facilmente elementi ai negozi e alle strade e decorare il tutto secondo l’atmosfera che si preferisce oppure creare da zero shop, decorazioni e montagne russe.

Come avevamo già raccontato nel nostro hands-on, Park Beyond ha tutte le carte in regola per conquistare i nostalgici di Theme Park. Vi ricordiamo che Park Beyond è previsto per il 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.