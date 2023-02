Oggi, 14 febbraio ovvero San Valentino, il publisher 505 Games, in collaborazione con lo sviluppatore Raccoon Logic, ha annunciato Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition. Di seguito il trailer d’annuncio della nuova edizione:









Stando al comunicato ufficiale, in questa edizione che comprende Journey to the Savage Planet (di cui trovate qui la nostra recensione) e il DLC Hot Garbage, potremo scoprire i pianeti ARY-26 e DLC-1 con supporto fino a 4K (nativo o upscaling) su PlayStation 5 e Xbox Series X|S (per i maniaci del frame rate: 60 fps su PS5 e Xbox X, 30 fps su Xbox S). L’aggiornamento aggiunge quindi nuovi contenuti, nuovi annunci, una chat bonus con Martin Tweed e una modalità foto migliorata.

L’Employee of the Month Edition è completamente ottimizzato per le nuove console e include l’opzione Performance vs. Graphics, ma soprattutto è un aggiornamento gratuito per chi ha già acquistato il gioco (NB: chi possiede una copia fisica del gioco originale per XBOX è invitato a contattare il supporto 505 Games per ottenere l’aggiornamento gratuito).