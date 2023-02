L’intrigante TPS/Action adventure Scars Above uscirà il 28 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Mancano poco meno di due settimane alla sua pubblicazione e, per preparare il terreno al fatidico giorno, gli sviluppatori di Mad Head Games hanno pubblicato un video dedicato alla Dottoressa Kate Ward, protagonista del nuovo sparatutto sci-fi in terza persona ambientato su un misterioso pianeta alieno in cui si incontrano fantascienza, azione e avventura. Ecco il video:









Il video, che include interviste dietro le quinte con l’attrice e il team di sviluppo, permette di dare uno sguardo approfondito alla creazione e all’evoluzione di Kate, così come alla sua storia, spiegando come sia finita da sola e sperduta su un esopianeta. Gli sviluppatori spiegano anche come le abilità di Kate, e il suo modo di utilizzare la testa invece che la forza, abbiano influenzato direttamente il design e il flusso del gioco.

Kate è un’astronauta e una scienziata, mandata a esplorare una colossale ed enigmatica struttura aliena, il Metaedro, apparsa nell’orbita terrestre. Le cose non vanno come previsto e il Metaedro trascina Kate e la sua squadra in un misterioso pianeta extrasolare, dove la protagonista si risveglia sola e circondata da un mondo strano e ostile. Determinata a sopravvivere, decide di andare alla ricerca del suo team e di svelare il mistero dietro a quello che è successo.

A quanto pare dovremo esaminare le zone che ci circondano, osservare e analizzare la fauna e la flora aliene di questo pericoloso pianeta extrasolare, usando infine la conoscenza acquisita per creare armi elementali, gadget e consumabili. Dovremo inoltre fare affidamento su dispositivi offensivi e tattici, usando l’ambiente circostante a nostro vantaggio per sfruttare le debolezze delle creature mostruose e sopravvivere. Tutto questo mentre proveremo a scoprire il mistero di un’antica civiltà aliena e a svelare la verità dietro a quello che è successo a Kate e alla sua squadra. Insomma, non ci sarà il tempo per annoiarsi in Scars Above.