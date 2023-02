Blanc è disponibile su PC e Switch, ecco il trailer di lancio

Gearbox Publishing ha confezionato il trailer di lancio di Blanc, l’avventura narrativa di Casus Ludi disponibile da qualche ora su PC e Nintendo Switch.









Blanc è un’avventura cooperativa in bianco e nero che segue il viaggio di un cucciolo di lupo e un cerbiatto bloccati in una vasta regione selvaggia e nevosa. Dovranno contare sulla loro improbabile collaborazione per ritrovare le loro famiglie. Gli sviluppatori descrivono così il loro videogioco: “Blanc si concentra sul viaggio e sulle esperienze degli animali con un gameplay e una storia senza testo, che permettono ai giocatori di immergersi a fondo in questo mondo fantastico.”

Il gioco è disponibile su Steam e sul Nintendo eShop al prezzo di € 14,99.