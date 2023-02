Atomic Heart: Mick Gordon dona il compenso in favore dell'Ucraina

Quando mancano pochi giorni all’uscita di Atomic Heart, il compositore Mick Gordon ha fatto sapere di voler devolvere l’intero compenso in favore dell’Ucraina.

Con un lungo messaggio diffuso sui social, l’artista ha spiegato la sua posizione dichiarando di essere orgoglioso del lavoro svolto in collaborazione con Mundfish, uno studio la cui sede legale è a Cipro ma le cui radici risiedono in Russia. Ciononostante, Mick Gordon ha voluto esprimere solidarietà al popolo ucraino donando il cachet alla sezione australiana della Croce Rossa Internazionale affinché questi fondi servano ad aiutare la popolazione colpita dall’invasione russa del paese est-europeo. Il compositore ha inoltre invitato chiunque a donare in favore dell’Ucraina, laddove possibile.

Atomic Heart, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il 21 febbraio.