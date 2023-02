Il publisher indipendente Firenut Games ha annunciato che pubblicherà su PC via Steam Anyaroth: The Queen’s Tyranny, un action platform 2D realizzato da Yggdraseed Studios. Ecco un trailer del gioco:









La descrizione ufficiale dice che Anyaroth, un pianeta interamente sotto il controllo della Regina, sta morendo. Dalle foreste un tempo lussureggianti e le città storiche in superficie fino al centro del pianeta, la Regina ha tessuto una complessa rete di caserme, fabbriche e miniere per sfruttare tutte le risorse del pianeta e la sua popolazione. Il Regime si sta diffondendo e deve essere fermato. Come combattente della ribellione, il compito del giocatore sarà combattere la tirannia e riportare il pianeta all’armonia utilizzando e combinando un arsenale di armi, oggetti speciali e abilità, senza dimenticarsi di sfruttare i legami con i ribelli per saperne di più sul misterioso mondo di Anyaroth.

Di seguito le caratteristiche principali di Anyaroth: The Queen’s Tyranny:

Un action platform 2D classico in pixel art ma con un tocco moderno.

Un sistema di mira libera che punta a rendere particolarmente intensi combattimenti.

Grande varietà di armi, oggetti e abilità da sbloccare.

Un’esplorazione che ci porterà a visitare i tre strati del pianeta Anyaroth, Surface, Mantle and Core, oltre a combattere attraverso città in rovina e nidi di ragni esplosivi fino a raggiungere la capitale del Regime.

Trovando gli elmetti speciali sparsi nei livelli, si potranno scoprire i segreti che il pianeta nasconde.

Chiunque fosse interessato può scaricare una demo di Anyaroth: The Queen’s Tyranny dalla pagina ufficiale del gioco su Steam.